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توماس مولر ثامن لاعب يدخل 'نادي الخمسين' في دوري أبطال أوروبا

توماس مولر ثامن لاعب يدخل 'نادي الخمسين' في دوري أبطال أوروبا
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

أصبح الألماني توماس مولر، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، اللاعب الثامن في قائمة اللاعبين الذين سجلوا 50 هدفا أو أكثر في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الهدف الذي أحرزه مساء الأربعاء في مرمى برشلونة في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الخامسة في التشامبيونزليغ للموسم الحالي 2021 - 2022 وانتهت بفوز العملاق البافاري بثلاثية نظيفة. 

العالم - رياضة

ووفقا لشبكة ترانسفير ماركت العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم نجح توماس مولر في أن يكون اللاعب الثامن الذي يستطيع تسجيل 50 هدفا وأكثر في دوري أبطال أوروبا.

وسقط برشلونة أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، ليودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الخامسة في التشامبيونزليغ للموسم الحالي 2021 - 2022. وبذلك يتحول فريق برشلونة للعب في بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول من المباراة متفوقا بثنائية نظيفة، وافتتح توماس مولر التهديف لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 34 من ضربة رأسية، ليصل إلى الهدف رقم 50 في دوري الأبطال.

وأضاف ليروي ساني ثاني أهداف الفريق البافاري في الدقيقة 43 من تصويبة صاروخية فشل تير شتيغن في التصدي لها.

وفي الشوط الثاني، أضاف الشاب جمال موسيالا ثالث أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، بعد متابعته لعرضية من الكندي ألفونسو ديفيز.

140 كريستيانو رونالدو

125 ليونيل ميسي

82 روبرت ليفاندوفسكي

76 كريم بن زيما

71 راؤول غونزاليس

60 رود فان نيستلروي

50 تيري هنري

50 توماس مولر

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