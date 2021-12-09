قطع بعض الطرقات الجبلية في لبنان والسبب تراكم الثلوج

العالم_لبنان

وأفادت غرفة التحكم المروري صباح اليوم الخميس أن طريق عيناتا - الارز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وطريق كفردبيان سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية.

واستمرار انقطاع طريق عيناتا - الارز بسب تراكم الثلوج وعدم تمكن جرافات وزارة الأشغال من فتحها بسبب اشتداد العاصفة الثلجية.

و في السياق أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن تأثير المنخفض الجوي على الحوض الشرقي للمتوسط يستمر حتى مساء اليوم الخميس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وثلوج على ارتفاع ١٦٠٠م وما فوق فجراً وأمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية ، كما يتكون الضباب بشكل كثيف على الطرقات الجبلية. يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم اعتباراً من بعد الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحياناً مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة جنوب البلاد وظهور طبقات خفيفة من الغبار.

و كذلك أشارت ​مصلحة الابحاث العلمية الزراعية​ Lari في نشراتها السابقة بأن الرياح يومي الاربعاء والخميس تتراوح سرعتها بين 25كلم/ساعة و50 كلم/ساعة تترافق مع أمطار غزيرة وسيول ووجهت ارشادات للمواطنين وللمزارعين ولصيادي الاسماك دون بث الذعر والرعب حول عاصفة مزعومة وحول رياح قوية جداً

العالم_لبنان