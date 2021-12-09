قطع بعض الطرقات الجبلية في لبنان والسبب تراكم الثلوج

العالم_لبنان
وأفادت غرفة التحكم المروري صباح اليوم الخميس أن طريق عيناتا - الارز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وطريق كفردبيان سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية.
واستمرار انقطاع طريق عيناتا - الارز بسب تراكم الثلوج وعدم تمكن جرافات وزارة الأشغال من فتحها بسبب اشتداد العاصفة الثلجية.
و في السياق أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن تأثير المنخفض الجوي على الحوض الشرقي للمتوسط يستمر حتى مساء اليوم الخميس.
الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وثلوج على ارتفاع ١٦٠٠م وما فوق فجراً وأمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية ، كما يتكون الضباب بشكل كثيف على الطرقات الجبلية. يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم اعتباراً من بعد الظهر.
الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحياناً مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.
السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة جنوب البلاد وظهور طبقات خفيفة من الغبار.
و كذلك أشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية Lari في نشراتها السابقة بأن الرياح يومي الاربعاء والخميس تتراوح سرعتها بين 25كلم/ساعة و50 كلم/ساعة تترافق مع أمطار غزيرة وسيول ووجهت ارشادات للمواطنين وللمزارعين ولصيادي الاسماك دون بث الذعر والرعب حول عاصفة مزعومة وحول رياح قوية جداً
العالم_لبنان