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قطع بعض الطرقات الجبلية في لبنان والسبب تراكم الثلوج

قطع بعض الطرقات الجبلية في لبنان والسبب تراكم الثلوج
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

تساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر على المناطق الجبلية تسبب بقطع بعض الطرقات.

العالم_لبنان

وأفادت غرفة التحكم المروري صباح اليوم الخميس أن طريق عيناتا - الارز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وطريق كفردبيان سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية.

واستمرار انقطاع طريق عيناتا - الارز بسب تراكم الثلوج وعدم تمكن جرافات وزارة الأشغال من فتحها بسبب اشتداد العاصفة الثلجية.

و في السياق أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن تأثير المنخفض الجوي على الحوض الشرقي للمتوسط يستمر حتى مساء اليوم الخميس.

الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وثلوج على ارتفاع ١٦٠٠م وما فوق فجراً وأمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية ، كما يتكون الضباب بشكل كثيف على الطرقات الجبلية. يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم اعتباراً من بعد الظهر.
الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحياناً مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.
السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خاصة جنوب البلاد وظهور طبقات خفيفة من الغبار.

و كذلك أشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية​ Lari في نشراتها السابقة بأن الرياح يومي الاربعاء والخميس تتراوح سرعتها بين 25كلم/ساعة و50 كلم/ساعة تترافق مع أمطار غزيرة وسيول ووجهت ارشادات للمواطنين وللمزارعين ولصيادي الاسماك دون بث الذعر والرعب حول عاصفة مزعومة وحول رياح قوية جداً

العالم_لبنان

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