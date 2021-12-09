تونس: قتيل و18 مصابا في حريق مقر حزب النهضة

العالم - تونس

وجاء في بيان الحركة "اندلع ظهر اليوم الخميس حريق بالطابق الأرضي لمقرها المركزي بمونبليزير لم تتضح أسبابه بعد".

وتابع الحزب "نجم عنه (الحريق) بحسب بعض شهود العيان وفاة أحد مناضلي الحركة بالإضافة إلى أضرار متفاوتة لدى عدد من المناضلين المتواجدين بمكاتبهم نتيجة النيران والدخان المتصاعد في الطوابق العليا".

وأفادت وزارة الداخلية من جهتها في بيان أن المعطيات الأوليّة تشير إلى أنّه "تمّ العثور على جثة متفحّمة لشخص داخل مقرّ الحزب...كان عمل سابقا كعون استقبال".

وتمّت السّيطرة على الحريق وإجلاء كلّ المتواجدين بالمبنى و"نقل 18 مصابا لتلقي العلاج منهم 16 حالة اختناق بسيط وشخص تعرّض لحروق متفاوتة الخطورة وشخص آخر تعرّض لكسور متعددة"، وفقا للداخلية.

وأصيب نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة السابق علي العريض بعدما قفز من إحدى النوافذ كما أصيب القيادي عبد الكريم الهاروني بحروق ونقلا إلى المستشفى على ما أكد أعضاء من الحزب لوكالة فرانس برس.

ولم يكشف عن الأسباب الرئيسية للحريق بعد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من نوافذ المقر في منطقة مونبليزير، كما حاول أعضاء من الحزب القفز عبر النوافذ.

وأكد عضو المكتب التنفيذي منذر الونيسي في تصريحات اعلامية إن رئيس الحركة راشد الغنوشي لم يكن متواجدا في المقر عندما شب الحريق.

وحزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية كان الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان (53 نائبا من اصل 217) قبل أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد أعماله في 25 تمّوز/يوليو الفائت.

وكان قد ندد حزب النهضة خلال مؤتمر صحافي الاثنين، بحملة "تشويه" ضده تقوم بها شخصيات سياسية بهدف إقصائه عن الساحة السياسية.