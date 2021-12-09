تجنب الأطعمة التي تؤثر على صحة العين وتضعف البصر

العالم - منوعات

وقال الموقع في تقريره، إن الحفاظ على قوة البصر حتى سن متقدم يتطلب استبعاد الأطعمة التي تضعف حاسة البصر من النظام الغذائي.



وأكد الموقع أن بعض الأطعمة لا تؤثر بشكل مباشر على العين، بل تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية والوظائف الأخرى، لكن ذلك يؤدي إلى الإصابة بأمراض تضعف قوة البصر.



منتجات الدقيق المكرر



يفتقر الدقيق المكرر إلى العناصر المفيدة غذائيا، وقد أثبت العلماء أن الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الخبز الأبيض والمعكرونة ومنتجات الدقيق الأخرى تزيد من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي للرؤية يصل إلى العمى.

ويُنصح بتعويض منتجات الدقيق المكرر بالحبوب الكاملة أو المنتجات المصنوعة من دقيق القمح، بالنظر إلى فوائدها الغذائية وسرعة هضمها.

الأطعمة المالحة



الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح مثل النقانق والأطعمة المعلبة والمخللات وغيرها من المنتجات المصنعة، تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مما يؤثر سلبًا على عمل جميع أعضاء الجسم بما في ذلك العينان.



يؤدي ارتفاع ضغط الدم المزمن إلى اعتلال الشبكية، ومع تلف الأوعية الدموية في العينين، يتزايد خطر ضعف الرؤية، وقد يصل الأمر إلى العمى.



كما يتسبب ارتفاع الضغط في التهاب المشيمية الداخلي المنقط، ومن أعراضه ارتشاح السوائل تحت الشبكية، واعتلال الأعصاب الذي يحدث نتيجة توقف تدفق الدم، مما يؤدي إلى تلف الأعصاب وتدهور الرؤية.



وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ينبغي أن لا تتعدى كمية الملح المستهلكة يوميا 5 غرامات.

الأطعمة الدهنية المقلية



تؤثر الأطعمة الدهنية المقلية، وخاصة الدسمة منها، على القلب والكلى والكبد، حيث تتشكل أثناء قلي الأطعمة مواد مسرطنة تسبب الالتهابات.



كما تزيد الدهون المتحولة التي تحتويها هذه الأطعمة من مستوى الكوليسترول الضار، ويمكن أن تتسبب في الإصابة بأمراض مختلفة، مثل السكتة الدماغية أو داء السكري من النوع الثاني.



تؤثر هذه الأمراض على الرؤية وقد تؤدي إلى تطور الضمور البقعي واعتلال الشبكية السكري وأمراض أخرى قد تصيب الإنسان بالعمى.

بعض أنواع الزيوت النباتية



أظهرت الدراسات أن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من حمض اللينوليك، وهو أحد الأحماض الدهنية الأساسية التي توجد في زيت عباد الشمس والذرة وفول الصويا والسمسم وزيت القرطم، تزيد من خطر الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

لذلك يُنصح بتجنب الأطعمة التي تحتوي على الزيوت المهدرجة والدهون المتحولة.



الزبدة منخفضة الجودة



بسبب احتوائها على الدهون المتحولة التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار، تؤثر الزبدة منخفضة الجودة على صحة القلب والعينين.



يُنصح بإلقاء نظرة على تركيبة المنتج لمعرفة كمية الدهون غير المشبعة الموجودة فيه.



الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر



تماما مثل الأطعمة الدهنية المقلية، تزيد الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبالتالي مضاعفة خطر تطور الضمور البقعي واعتلال الشبكية السكري.



حسب منظمة الصحة العالمية، لا ينبغي أن تتجاوز حصة السكر يوميا 50 غراما.



الأسماك والمأكولات البحرية الملوثة



تعدّ الأسماك والمأكولات البحرية من الأطعمة الصحية، غير أن بعض السلوكيات البشرية غير المسؤولة، مثل إلقاء المركبات العضوية شديدة السمية، أدت إلى تلوث المسطحات المائية، وأصبحت بعض الأسماك الملوثة بالزئبق تسبب مشاكل صحية خطيرة منها ضعف البصر.



الإفراط في تناول القهوة والشاي



الإفراط في تناول الشاي والقهوة يترتب عنه ارتفاع ضغط العين، مما يزيد من خطر الإصابة بالجلوكوما أو ارتفاع ضغط الدم في العين. كلما زاد ضغط العين، زاد خطر فقدان البصر جزئيًا أو كليًا، وهو ما يستوجب الحد من تناول القهوة وتعويضها بالمشروبات التي تحتوي على نسبة أقل من الكافيين.