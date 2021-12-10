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سوريا.. استمرار توافد المئات على مركز التسوية في البوكمال

سوريا.. استمرار توافد المئات على مركز التسوية في البوكمال
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

يواصل مئات المواطنين التوافد إلى مركز التسوية بمدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي لليوم الثالث على التوالي في إطار استمرار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور.

العالم - سوريا

ونوه عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم بالإجراءات الميسرة والسهلة معربين عن سعادتهم بالعودة الى حضن الوطن.

وقال المواطن عامر عوض في تصريح لمراسل سانا: “إنه تمكن من عبور النهر من منطقة الجزيرة إلى مدينة البوكمال بعد أن منعته جماعة "قسد" ثلاث مرات وأجرى التسوية وسيلتحق مجدداً بصفوف الجيش العربي السوري للدفاع عن أرضه وعرضه”.

وأشار خالد حمدان إلى أنه “جاء إلى مدينة البوكمال وأجرى تسوية لوضعه بكل يسر”.

وعبر محمد اليوسف عن سعادته بالعودة إلى قريته وممارسة حياته الطبيعية بعد أن ابتعد عنها لسنوات.

ولفت فرحان الخلف إلى أنه سوى وضعه بزمن 10 دقائق داعياً جميع أبناء الجزيرة السورية إلى الانضمام لهذه التسوية لطي سنوات من التشرد والضغط النفسي.

وذكر المراسل أن مركز التسوية في البوكمال يستقبل غداً الجمعة الراغبين بالانضمام إلى هذه التسوية لإتاحة الفرصة أمام كل من لم تتلطخ يداه بالدماء للعودة إلى حضن الوطن من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

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