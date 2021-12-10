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هل ستغيّر قرارات قيس سعيّد المشهد السياسي في تونس

الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، انه لم يعد بالامكان العمل بدستور 2014، وانه لابد من العودة الى الشعب ليقرر مصيره بطريقة جديدة، ومختلفة حسب وصفه يبدو انه مقدمة لاجراءات سيعلن عنها سعيد ضمن مساعيه لتغيير المشهد السياسي برمته في تونس.

العالم - مراسلون

رغم تاكيده سابقا انه يعمل وفق الدستور وان الاجراءات الاستثنائية تمت في اطاره اعتبر الرئيس قيس سعيد ان دستور 2014 لا مشروعية له ولا بد من ايقاف العمل به والعودة الى الشعب ليقرر مصيره باعتباره صاحب السيادة حسب قوله

وفيما يجري اعداد دستور جديد حسب تاكيد خبراء القانون الدستوري ممن اجتمعوا مع الرئيس سعيد يرجح متابعون الاعلان قريبا عن حزمة من القرارات الحاسمة لتؤسس لمشهد سياسي جديد في تونس

حركة النهضة التي اعتبرت موقف الرئيس من الدستور غير مفاجئ اكدت انها لن تعترف باي مسار يكون على قاعدة الامر الرئاسي عدد 117 الذي جمع بمقتضاه قيس سعيد اغلب السلطات لديه.

اية ترتيبات سياسية جديدة يجب ان تضع على راس اولوياتها مصلحة البلاد قبل المصالح الذاتية الضيقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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