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بالوثيقة.. مكتب الصدر يوضح بشأن اللجنة المكلفة بكشف مصير المغيب 'السيد موسى الصدر'

بالوثيقة.. مكتب الصدر يوضح بشأن اللجنة المكلفة بكشف مصير المغيب 'السيد موسى الصدر'
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أصدر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن اللجنة المكلفة بكشف مصير المغيب "السيد موسى الصدر".

العالم - العراق

وقال المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري، إن "اللجنة المكلفة بكشف مصير المغيّب موسى الصدر ما زالت تعمل جاهدة من أجل كشف الحقائق عن ما يخص هذا الملف.. وإلى الآن لم تنته من عملها".

أصدر المكتب، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن اللجنة المكلفة بكشف مصير المغيب "السيد موسى الصدر".

وقال المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري بحسب للسومرية نيوز، إن "اللجنة المكلفة بكشف مصير المغيّب موسى الصدر ما زالت تعمل جاهدة من أجل كشف الحقائق عن ما يخص هذا الملف.. وإلى الآن لم تنته من عملها"

وأضاف أن "اللجنة لم تقِف على الحقيقة النهائية عن حياته (السيد موسى الصدر) أو استشهاده".

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بالوثيقة.. مكتب الصدر يوضح بشأن اللجنة المكلفة بكشف مصير المغيب 'السيد موسى الصدر'

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