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اليمن...إسقاط ثالث طائرة تجسسية سعودية في مأرب خلال يومين

اليمن...إسقاط ثالث طائرة تجسسية سعودية في مأرب خلال يومين
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، إسقاط طائرة تجسسيه في أجواء محافظة مأرب، نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع.

العالم-اليمن

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، مساء يوم الجمعة:" تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية قبل قليل في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب".

وأشار إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب.

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت مساء الأربعاء الماضي طائرة تجسسية مقاتلة من نوع "CH4" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الوادي بمحافظة مارب، بالإضافة إلى أخرى نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بذات المحافظة.

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اليمن...إسقاط ثالث طائرة تجسسية سعودية في مأرب خلال يومين

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