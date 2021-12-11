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وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يبحثان دعم أوكرانيا

وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يبحثان دعم أوكرانيا
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

بحثت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن دعم أوكرانيا عشية الاجتماع الوزاري لدول مجموعة السبع الكبار.

العالم-اوروبا

وكتبت تراس على "تويتر"، يوم الجمعة، أنه "قبل اجتماع G7 وبعد "القمة من أجل الديمقراطية" الناجحة التقيت وزير الخارجية بلينكن في ليفربول".

وأضافت: "بحثنا دعم أوكرانيا في وجه العدوان الروسي، وأهمية الاستثمارات الثابتة والنزيهة في الدول النامية وبرنامج إيران النووي".

وكانت التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبار سيبحث "القضايا الخاصة بسياسات روسيا تجاه أوكرانيا" وما يسمى بـ "خطر التدخل الروسي" في البلاد.

وسيعقد الاجتماع يومي 11 و12 ديسمبر في مدينة ليفربول البريطانية.

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وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يبحثان دعم أوكرانيا

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