حماس تنعى شهيد بيتا جميل جمال أبو عياش وتدعو لتصعيد المواجهة

العالم - فلسطين

وقال القيادي بحماس إسماعيل رضوان، في تصريح صحفي: "ننعى إلى أبناء شعبنا وأمتنا شهيد بيتا الجهاد والمقاومة وضفة العياش، الشهيد البطل جميل جمال أبو عياش الذي ارتقى إلى عليين مساء أمس الجمعة بجريمة صهيونية جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق شعبنا".



وأضاف أن "هذه الجريمة النكراء لن توقف مسيرة المقاومة في بيتا وجبل صبيح وأراضي الضفة الغربية كافة".



وشدد على أن دماء الشهيد البطل جميل أبو عياش ستبقى وقودًا لمقاومتنا، وتؤكد درب شعبنا من أجل الحرية والعودة والاستقلال.



ودعا أبناء شعب فلسطين إلى تصعيد المواجهة والمقاومة بأشكالها كافة مع الاحتلال.