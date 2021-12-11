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حماس الأهداف والنتائج بعد أربعة وثلاثين عاما 

السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

أربع وثلاثون عاما مرت على انطلاق حركة المقاومة الاسلامية حماس، سنوات كانت مليئة بالانجازات سواء على المستوى العسكري او المدني، وحول وجود حماس وفعاليتها في الضفة الغربية والقدس. 

العالم - البوصلة

طوال العقود الثلاثة الماضية خاضت حماس الكثير من الحروب والمواجهات المباشرة مع الاحتلال الاسرائيلي استطاعت عبرها ان تخلق ميزان ردع مع الاحتلال، ولكن بعد هذه السنوات الطويلة هل لا تزال المقاومة هي القاعدة الاساسية للحركة؟

وأكد ضيف البرنامج محمد حمادة الناطق باسم حركة حماس:" حماس مارست مشاريع متعددة من بينها خطف جنود للاحتلال من اجل الافراج عن الاسرى الفلسطينيين وان حماس استطاعت ان تفرض معادلة توازن الردع والرعب مع الاحتلال".

واعتبر حمادة أن المقاومة الفلسطينية استطاعت اسر جنود صهاينة وكسر هيبة الاحتلال مما يعتبر نقلة وتحولا وانجازا للشعب الفلسطيني وان حماس واثقة من ان الخط الذي اختارته هو البرنامج الذي يريده الشعب الفلسطيني وواثقة من ان الشعب الفلسطيني سيختار النهج الذي يحقق مبتغاه من خلاله".

وتمت مناقشة موضوع الحلقة من برنامج" البوصلة "، مع ضيوف الحلقة :

- فارس الصرفندي: مراسل العالم في رام الله

-محمد حمادة: الناطق باسم حركة حماس

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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