لنوم عميق وصحي.. اتبع هذه الطريقة لتغفو في دقائق

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فقد ابتكر الدكتور أندرو ويل، طريقة تدعى 4-7-8 للنوم، والتي تتضمن تقنية تنفس للمساعدة على الاسترخاء.

وتتمثل الخطوة الأولى في وضع طرف اللسان على الجلد خلف الأسنان الأمامية العلوية، ومع الحفاظ على اللسان في هذا الوضع، أخرج الزفير بالكامل، واصنع صوت الزفير.

لاحقاً أغلق فمك واستنشق بهدوء من خلال أنفك وعدّ حتى رقم أربعة، ثم احبس أنفاسك للعد حتى سبعة، وتنفس بشكل كامل من خلال الفم وعدّ حتى ثمانية.

وتتطلب تقنية التنفس 4-7-8 أن يركز الشخص على أخذ نفس عميق للداخل والخارج.

كما يعد التنفس الإيقاعي جزءاً أساسياً من العديد من ممارسات التأمل واليوغا لأنه يعزز الاسترخاء.

وقام الدكتور أندرو ويل بتدريس تقنية التنفس 4-7-8، والتي يعتقد أنها يمكن أن تساعد على تقليل القلق ومساعدة الشخص على النوم وإدارة الرغبة الشديدة والسيطرة على استجابات الغضب أو الحد منها وتهدئة الجسم.