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استشهاد طفلين سوريين وإصابة اثنين بانفجار لغم في دير الزور

استشهاد طفلين سوريين وإصابة اثنين بانفجار لغم في دير الزور
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

استشهد طفلان وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" في حي الصناعة بمدينة دير الزور.

العالم-سوريا

وذكر مصدر محلي أن “لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي داعش انفجر في حي الصناعة بمدينة دير الزور اثناء وجود عدد من الأطفال في المكان ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة جرى نقلهما على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في الأحياء وبجانب الطرقات والحدائق لإيقاع أكبر قدر من الضحايا وتدمير الممتلكات وترهيب الأهالي ومنعهم من العودة إلى مناطقهم ومنازلهم المحررة من الإرهاب حيث استشهد أمس طفل وأصيب اثنان آخران بجروح أحدهما إصابته خطيرة نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي في بلدة مراط بريف دير الزور الشمالي.

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