رئيسي: التوصل لاتفاق جيد مرهون بالجدية في إلغاء الحظر

العالم - ايران

ايران تؤكد مجددا امكانية التوصل الى اتفاق جيد في محادثات فيينا اذا كان لدى الطرف المقابل الارداة الجادة لالغاء اجراءات الحظر تأكيد جاء على لسان الرئيس ابراهيم رئيسي الذي لفت الى ان بلاده شاركت في المحادثات بعزة واثبتت جديتها في المحادثات من خلال تقديمها وثيقتي المقترحات للاطراف الغربية.

وقال الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي: "لقد شاركنا في المحادثات بعزة واقتدار وقدمنا مقترحات عملية اظهر جديتنا في التفاوض لكن استراتيجية العدو هي الابقاء على الحظر الظالم واستراتيجيتنا هي السعي لالغاء هذا الحظر".

وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان شكك في ما اذا كانت الدول الغربية حقا مستعدة لالغاء اجراءات الحظر ام انها تريد ازالة القلق فقط الذي يشعرون به من جانب واحد مؤكدا ان وزارته تعمل بكل جهد ممكن من اجل رفع الحظر عن البلاد.

من جهته قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان: "ان واجب الجهاز الدبلوماسي هو ان يستخدم كل جهوده الدبلوماسية والمعرفية وخبرته لرفع وازالة الحظر الجائر والاحادي الجانب المفروض على ايران من قبل الولايات المتحدة الامريكية حتى نتمكن من خلال جهودنا وارشادات قائد الثورة الاسلامية ونهج الرئيس الايراني العبور بالبلاد الى بر الامان".

وبينما تتواصل المفاوضات في فيينا اعتبر ممثل روسيا في المحادثات ميخائيل اوليانوف ان المشاركين في العملية التفاوضية تمكنوا من ازالة بعض نقاط سوء الفهم التي كانوا يواجهونها في اواخر الاسبوع الماضي واطلقوا العمل السياسي مشيرا الى ان المحادثات تتقدم على النحو المنطقي و ان روسيا تلتزم برؤية مماثلة فيما بخص سير الحوار في فيينا.

تصريح اوليانوف جاء تعليقا على تصريح مسؤول كبير في الاتحاد الاوروبي اعرب فيه عن تفاؤله بخصوص موقف الفريق الايراني الجديد لكنه اشار الى انه تزال هناك سبع نقاط او ثمان بحاجة للاتفاق عليها من اجل ابرام اتفاق.

وفي السياق اعلنت الخارجية الامريكية ان الوزير انطوني بلينكن عقد ما سماه بالاجتماع المثمر مع نظرائه من بريطانيا والمانيا وفرنسا جرى خلاله بحث المحادثات النووية وما سيتم اتخاذه من خطوات الفترة المقبلة.

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