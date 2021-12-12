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الجزائر تهزم المغرب وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب

الجزائر تهزم المغرب وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

تمكن منتخب الجزائر من الفوز على نظيره المغربي بركلات الترجيح 5-3، والتأهل إلى المربع الذهبي من كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر، في مباراة مثيرة، ليلة الأحد.

العالم - رياضة

ويقابل منتخب الجزائر نظيره القطري في الدور النصف النهائي من كأس العرب، الأربعاء المقبل، في حين سيواجه المنتخب التونسي نظيره المصري في الدور نفسه.

وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق ياسين براهيمي من ضربة جزاء في الدقيقة 62، قبل أن يدرك محمد ناهيري التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول سجل يوسف البلايلي الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، قبل أن يدرك بدر بانون التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الثاني.

واحتكم الفريقين إلى ضربات الترجيح من علامة الجزاء والتي ابتسمت للمنتخب الجزائري الذي تفوق على منافسه 5 -3 .

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