الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. انطلاق عملية أمنية من 6 محاور في جبال حمرين (صور)

العراق.. انطلاق عملية أمنية من 6 محاور في جبال حمرين (صور)
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

أنطلقت اليوم الأحد، عملية أمنية مشتركة بين الحشد الشعبي والجيش العراقي في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

العالم-العراق

وذكر الحشد الشعبي في بيان إن "عملية مشتركة بين الحشد والجيش، انطلقت صباح اليوم الاحد لملاحقة فلول الإرهاب في ديالى".

وأشار البيان، إلى إن "العملية أنطلقت من ستة محاور وبمشاركة قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش".

كما أعلن الحشد الشعبي عن مشاركة مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، الأحد، بعمليات أمنية في العظيم بديالى.

وبحسب بيان الحشد فقد عملت المفارز على تنظيف الطرق التي تسلكها قوات الحشد الشعبي والجيش المنفذة للعملية الأمنية في ديالى، كما ستعمل على اتلاف العتاد والسلاح الذي ستعثر عليه تلك القوات.

روابط ذات صلة

ضربة جوية تستهدف تجمعات لـ'داعش' في جبال حمرين

العراق..الحشد الشعبي يشكل فريقا استخباريا لتعقب خلايا دعم داعش

من 5 محاور.. الحشد يطلق عملية ضد "داعش" في ديالى + صور

القوات العراقية تدمر أوكارا لـ"داعش" في جبال حمرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمريكا وأستراليا واليابان تمول مد 'كابل' في المحيط الهادي.. والسبب

الجزائر مع قطر الأربعاء المقبل.. 'تبون' يهنئ منتخب بلاده بالتأهل للدور نصف النهائي من كأس العرب

العراق.. انطلاق عملية أمنية من 6 محاور في جبال حمرين (صور)

ترامب ينتقد قمة 'بايدن - بوتين' الأخيرة

الجزائر تهزم المغرب وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب

"أوميكرون"يؤجل القمة العربية الروسية في المغرب حتى إشعار آخر!