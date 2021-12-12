العراق.. انطلاق عملية أمنية من 6 محاور في جبال حمرين (صور)

العالم-العراق

وذكر الحشد الشعبي في بيان إن "عملية مشتركة بين الحشد والجيش، انطلقت صباح اليوم الاحد لملاحقة فلول الإرهاب في ديالى".



وأشار البيان، إلى إن "العملية أنطلقت من ستة محاور وبمشاركة قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش".

كما أعلن الحشد الشعبي عن مشاركة مفارز مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، الأحد، بعمليات أمنية في العظيم بديالى.

وبحسب بيان الحشد فقد عملت المفارز على تنظيف الطرق التي تسلكها قوات الحشد الشعبي والجيش المنفذة للعملية الأمنية في ديالى، كما ستعمل على اتلاف العتاد والسلاح الذي ستعثر عليه تلك القوات.