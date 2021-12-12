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بيدرسون في دمشق.. ما الذي حمله في جعبته؟

بيدرسون في دمشق.. ما الذي حمله في جعبته؟
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

يلتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الذي وصل إلى دمشق مساء أمس.

العالم-سوریا

مصادر مطلعة، قالت إن بيدرسون سيبحث في دمشق إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور، حيث كان من المتوقع أن تعقد منتصف هذا الشهر، إلا أن مصادر رجحت أن يتم تأجيل هذه الجولة إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة وربما إلى مطلع شهر شباط المقبل.

وحسب المصادر فمن المقرر أن يلتقي بيدرسون في زيارته التي تستمر ليوم واحد، إضافة إلى الوزير المقداد، كلّاً من الرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري، والسفير الروسي في دمشق الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سوريا ألكسندر يفيموف.

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