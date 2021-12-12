الكاظمي يتلقى اتصالا من إبن سلمان.. ماذا دار بينهما؟

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وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

وأضاف البيان، أن "ولي العهد السعودي قدم التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية".

وأشار إلى أن "الجانبين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين".

المصدر: وكالة واع