الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

عاصفة شديدة تحرم 200 ألف مشترك من الكهرباء في كندا

عاصفة شديدة تحرم 200 ألف مشترك من الكهرباء في كندا
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

تسببت عاصفة قوية في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف العملاء في إقليم أونتاريو الكندي، السبت، الأمر الذي دفع هيئة البيئة لتوجيه تحذيرات واسعة النطاق.

العالم - الأميركيتان

ونقل موقع "تورنتو ستار" عن شركة هايدرو وان للكهرباء أن أكثر من 200 ألف عميل بدون كهرباء منذ العاشرة مساء.

وقالت الشركة في تغريدة: "نتوقع أن يظل العملاء في المناطق الأكثر تضررا في جنوب ووسط وشرق أونتاريو دون كهرباء طوال الليلة الماضية. وبمجرد أن يكون الوضع آمنا سيكون هناك المزيد من الموظفين في طريقهم لتقديم المساعدة".

وأشارت الشركة التي تزود حوالي 1.4 مليون عميل بالكهرباء في الإقليم إلى أن التيار عاد لبعض المتضررين في وقت لاحق، متوقعة المزيد من الأعطال حتى تهدأ سرعة الرياح.

وأصدرت هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية تحذيرات من الرياح في المناطق الجنوبية من أونتاريو وقالت إن من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

تسجيل أول إصابتين بالمتحور 'أوميكرون' في كندا

العثور على جثث ثلاثة رجال مفقودين في انهيار طيني بكندا+ صور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس وزراء كيان الاحتلال يزور الإمارات اليوم

طالبان ترحب بقرار أمريكي يسمح بتدفق التحويلات المالية الخارجية إلى أفغانستان

رئيس الجمهورية: الهدف من ميزانية العام الايراني القادم تحقيق الاستقرار الاقتصادي

شاهد.. أعاصير عنيفة تجتاح ولايات أمريكية وتخلف دمار وقتلى

قائد الثورة: السيدة زينب (س) جسدت عظمة القوة الروحية والفكرية للمرأة عبر التاريخ

عاصفة شديدة تحرم 200 ألف مشترك من الكهرباء في كندا