عاصفة شديدة تحرم 200 ألف مشترك من الكهرباء في كندا

العالم - الأميركيتان

ونقل موقع "تورنتو ستار" عن شركة هايدرو وان للكهرباء أن أكثر من 200 ألف عميل بدون كهرباء منذ العاشرة مساء.

وقالت الشركة في تغريدة: "نتوقع أن يظل العملاء في المناطق الأكثر تضررا في جنوب ووسط وشرق أونتاريو دون كهرباء طوال الليلة الماضية. وبمجرد أن يكون الوضع آمنا سيكون هناك المزيد من الموظفين في طريقهم لتقديم المساعدة".

وأشارت الشركة التي تزود حوالي 1.4 مليون عميل بالكهرباء في الإقليم إلى أن التيار عاد لبعض المتضررين في وقت لاحق، متوقعة المزيد من الأعطال حتى تهدأ سرعة الرياح.

وأصدرت هيئة البيئة والتغير المناخي الكندية تحذيرات من الرياح في المناطق الجنوبية من أونتاريو وقالت إن من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة.