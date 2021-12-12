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شاهد.. الضفة الغربية تشهد انتخابات محلية في ظل مقاطعة حماس والجهاد الإسلامي

الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

أدلى الفلسطينيون بأصواتهم في الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وسط تصاعد الغضب تجاه رئيس السلطة محمود عباس بعدما ألغى انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في وقت سابق من العام الحالي. ويحق لأكثر من أربعمئة ألف فلسطيني التصويت لاختيار ممثلين في مئة واربعة وخمسين مجلسا محليا في قرى الضفة.

العالم - فلسطين


عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية انتهت بعد ادلاء الناخبين باصواتهم تمهيدا للانطلاق في المرحلة الثانية في مارس اذار المقبل في جميع الأراضي الفلسطينية وسط مقاطعة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي في قطاع غزة.

لجنة الانتخابات المركزية اكدت ان عدد المقترعين بلغ مئتين واثنين وستين الف وثمانمئة وسبعة وعشرين شخصا من اصل اربعمئة وخمسة الاف وستمئة وثمانية وسبعين مسجلين في مئتين واثنين وعشرين مركز اقتراع مشيرة الى ان نسبة المشاركة بلغت خمسة وستين في المئة.

المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل قال إن طواقم اللجنة بدأت بفرز الأصوات داخل مراكز الاقتراع مشيرا الى ان عملية فرز الأصوات تجري بحضور أكثر من الف وستمئة مراقب محلي ودولي.وأوضح كحيل أن حركة حماس لم تشارك في المرحلة الأولى من الانتخابات، معربا عن أمله أن تسير الانتخابات في مرحلتها الثانية المقررة في جميع الأراضي الفلسطينية.

وتنافس في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية اربعة الاف واربعمئة وثمانون مرشحا من الرجال والنساء على الف وخمسمئة واربعة عشر مقعدا.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن العملية الانتخابية سارت على أكمل وجه،تمهيدا لانطلاق المرحلة الثانية في الربع الأول من العام المقبل معتبرا ان الانتخابات بالأساس لخدمة المواطنين، وأن القيادات المنتخبة ستخطو إلى الأمام.

ولم تجر الانتخابات في قطاع غزة بعد إعلان فصائل فلسطينية على رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي رفضها ذلك، داعية إلى الالتزام بالاتفاقيات السابقة وإجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

واعتبر القيادي في حماس مشير المصري أن انتخابات الهيئات المحلية مجتزأة وانتقائية ورأى فيها محاولة لتجميل الصورة مشيرا إلى أن حماس تريد انتخابات عامة.

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