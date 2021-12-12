4 قتلى و5 مفقودين إثر انفجار في عقار بصقلية الإيطالية

العالم - أوروبا

انتشلت فرق الإنقاذ امرأتين على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار في بلدة رافانوسا الجنوبية بعد وقوع الحادث مساء أمس السبت، ولا يزال رجال الطوارئ يبحثون عن المفقودين، بحسب "فرانس برس".

وقالت الوحدة المحلية لخدمة الحماية المدنية الإيطالية عبر حسابها على "تويتر" أن عدد القتلى يبلغ حاليا أربعة. وقالت السلطات التي أعلنت فتح تحقيق إن الانفجار نجم على الأرجح عن تسرب غاز.

أظهرت لقطات تلفزيونية كتلة من الركام والعوارض الخشبية في مساحة كبيرة فارغة حيث كان المبنى قائما في السابق، فيما تضررت المباني المجاورة بشكل واضح.

من جانبه قال رئيس وحدة الإطفاء في مقاطعة أجريجينتو، غوزيبي ميريندينو، لقناة "راي نيوز 24": "ربما وجد الغاز فجوة يتراكم فيها. هذا الجيب الغازي سيجد عندئذ مشغلا عرضيا؛ سيارة، مصعد، جهاز كهربائي".

ناشد رئيس بلدية رافانوسا، كارميلو دي أنجيلو، كل من لديه جرافات بتقديم المساعدة، قائلا إن نحو 50 شخصا قد نزحوا، بسبب تضرر المباني السكنية المجاورة للعقار المنهار.