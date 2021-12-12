شاهد.. رواد مواقع التواصل يطالبون بسحب فيلم "أميرة"

العالم - خاص العالم

ردود افعال كثيرة اعرب عنها المتابعون وكذلك الفنانون العرب. من الاردن رسالة من الممثلة جولييت عواد بطلة مسلسل التغريبة الفلسطينية. ورسالة اخرى من زوجة احد الاسرى في سجون الاحتلال. هذه الردود دفعت بالاردن الى سحب الفيلم من المنافسة على جائزة الاوسكار ووقف عرض الفيلم.

في وجه مساعي طمس حقيقة الاحتلال الاسرائيلي وتشويه صورة نضال الشعب الفلسطيني، اعاد ناشطون نشر فيديو تم التقاطه في السويد ويتحدث عن دولة فلسطين.. من النهر الى البحر.

اسحبوا فيلم اميرة هاشتاغ يسجل ترندنغ على مواقع التواصل. وغردت "امل صبح":إيقاف فيلم أميرة المسيء للأسرى فيه ثلاثة انتصارات: تأكيد مركزية قضية فلسطين للأمة. تثبيت شعار الأسرى خط أحمر. جرعة أمل لما يمكن أن ننجزه عندما نتحد على قضية".

"رائد غريب" بدوره علق بالموضوع:"لا يهم عدد الافلام المنتجة في الاردن اذا كان واحد منها فقط مثل فيلم اميرة سيدمر موقفنا من الاسرى الفلسطينين. نعم اسحبوا فيلم اميرة. اعتذروا عن قباحة انتاجكم".