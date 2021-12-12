رفع مستوى القدرات التقنية بوزارة الدفاع الايرانية الى 20 ضعفا

العالم - إيران

وأكد العميد مهدي فرحي، في الجلسة الختامية لملتقى الانجازات الوطنية في تقنية الصناعة الجوية اليوم الاحد في الاشارة الى القابليات الهائلة في القطاعات العلمية بالبلاد، على ضرورة توظيف الطاقات الجامعية الهائلة في الصناعات الدفاعية لاسيما في مجال التعويض عن التخلف في قطاع تصنيع المروحيات واتخاذ خطوات مؤثرة في مواكبة التقدم الناجز على الصعيد العالمي في غضون المستقبل القريب.

واكد فرحي اعداد خارطة طريق في الاركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع بهدف توظيف الطاقات العلمية في البلاد، وكذلك تأسيس شبكة علمية مقتدرة في وزارة الدفاع.

واشار الى أن 6 آلاف شركة معرفية تتعاون مع وزارة الدفاع بعد مرور أعوام على تأسيس الشبكة العلمية المقتدرة في وزارة الدفاع وهو ما رفع القابليات التقنية للوزارة الى 20 ضعفا.