إثيوبيا.. أبي أحمد يعود إلى جبهات القتال!

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وأضاف المكتب، في بيان بثّه التلفزيون الإثيوبي الرسمي، أنّ القوات النظامية الإثيوبية والقوات المساندة لها بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي، تمكنت من السيطرة على سلاسل جبال زوبل ومدن روكا وبورونا وفوكيسا.

وأشار البيان إلى أن القوات المشتركة نجحت في قطع الطريق الاستراتيجية بين ولديا ومقلي، العاصمة الإقليمية لتيغراي.

وكان مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي أعلن، مساء السبت، أن الجيش الإثيوبي يحاصر مسلحي جبهة تحرير تيغراي في الطريق الرئيسية بين مدينة ولديا ومقلي عاصمة الإقليم.

وقال بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي نقلته وسائل الإعلام الإثيوبية، إن القوات الحكومية والقوات المساندة لها تطوّق سلسلة جبال زوبل الاستراتيجية، في محاولة لقطع الإمدادات والطريق بالكامل أمام عودة مسلحي تيغراي إلى الإقليم، ومنعهم من نقل الممتلكات التي قاموا بنهبها إلى العاصمة مقلي.

وأضاف البيان، أن الجيش الإثيوبي قبيل قطع طريق ولديا ومقلي تمكن من السيطرة الكاملة على مدن غورا ورقي الاستراتيجية، على الحدود بين أمهرة وتيغراي.

وأشار مكتب الاتصال الحكومي في البيان إلى أن القوات المشتركة الإثيوبية سيطرت كذلك في جبهة وتشالي، على سلسلة الجبال الاستراتيجية من أمباسل وروبيتنا وغولبون ومللي كوتشان، في محافظة ورّبابو، وكولبون في محافظة هابرو. وتابع البيان أن الجيش الإثيوبي يتقدم نحو مدينة مرسى بهدف السيطرة عليها.