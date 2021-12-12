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في بيان عاجل حكومي..

القاهرة تطالب كندا بإيضاح قرارها بشأن القادمين من مصر!

القاهرة تطالب كندا بإيضاح قرارها بشأن القادمين من مصر!
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

ألقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري كريم درويش، بيانا عاجلا خلال الجلسة العامة اليوم بشأن قرار كندا بإدراج مصر ضمن الدول المحظور دخول مواطنيها إلى الأراضي الكندية.

العالم - مصر

وقال درويش إن هذا القرار الذي جاء بعد ظهور متحور "أوميكرون"، "يمثل علامة استفهام كبيرة نرجو استيضاحها، خاصة أن هذا القرار له تبعات، وخاصة في حركة السياحة إلى مصر".

وطالب درويش وزير الخارجية المصري بالرد على هذا البيان العاجل و"التواصل مع الحكومة الكندية لمعرفة أسباب القرار ومدته وكيفية إلغائه وإفادتنا بما تم التوصل إليه".

وأشار إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تواصلت مع البرلمان الكندي وأكدوا أن هذا القرار صادر من الحكومة الكندية.

وكانت السلطات الكندية أعلنت بداية شهر ديسمبر الحالي حظر دخول المسافرين من نيجيريا وملاوي ومصر، وسط مخاوف بشأن انتشار متحور "أوميكرون" الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

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