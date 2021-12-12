المبعوث الاممي يلتقي وزير الخارجية السوري؛فهل من جديد؟

العالم - مراسلون

عجلة الدبلوماسية الاممية تعود للدوران من جديد في سوريا. المبعوث الاممي غير بيدرسون يلتقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

بيدرسون عرض مجريات جولته الأخيرة في عدد من الدول واستمرار الجهود لعقد الجولة القادمة للجنة مناقشة الدستور وأكد المقداد في هذا الصدد على أهمية تجنب أي تدخل خارجي في عمل اللجنة.

وقال غير بيدرسون:"ناقشت وبشكل معمق خلال اجتماع استمر لاكثر من ساعتين كافة الاوضاع في سوريا وتطرقنا الى الوضع العسكري والاقتصادي والانساني اضافة الى العملية السياسية، هناك امكانية لما اسميه انا الحل خطو بخطوة، لمست باجتماعاتي مع المسؤولين العرب والاوربيين والامريكيين امكانية الانفتاح نحو سوريا".

زيارة بيدرسون المقررة ليوم واحد، سيواصل فيه مساعيه لحلحلة عقد اللجنة الدستورية بعد التعثر في الجولات السابقة بالتزامن مع اشارة الجانب السوري لدور النظام التركي وممارساته اللاإنسانية من خلال عدم التزامه بمخرجات استانا وسياسات التتريك في المناطق التي يتواجد فيها الجيش التركي.

وقال الخبير الاستراتيجي خلق المفتاح:"وجود قوات احتلال تركي في مناطق ادلب وحلب اضافة الی الحصار المفروض علی الشعب السوري الذي واضح انه يستهدف المواطن السوري والتأثير علی القرار السياسي وهذه مسألة ليس لها أي اثر بالنسبة لسوريا ان لم يكن هناك تحرك جدي وخروج عن لغة الخطاب السياسي الغربي تجاه سوريا أعتقد ان الزيارة ستكون كسابقاتها ليس لها أي تبعات ايجابية وانما تأتي في اطار تكرار ما سبق".

الجميع في دمشق ينظرون لزيارة بيدرسون كدافع لاستمرار اجتماعات لجنة مناقشة الدستور كونها خطوة مهمة على طريق الحل السياسي.

يخشی الشارع السوري ان لاتحمل زيارة بيدرسون الجديد وان ما في جعبة بيدرسون من رسائل يجب أن يتحول الی مواقف لدی الولايات المتحدة الاميركية والغرب والدول الداعمة للارهاب.