"حميدتي" يبحث مع "وساطة جوبا" تنفيذ اتفاق السلام في السودان

العالم - السودان

وبحث اللقاء تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، فيما يتصل بمسار الشرق والترتيبات الأمنية بدارفور والمنطقتين.

وكشف قلواك، عن عقد لقاءٍ بالقصر الجمهوري، غداً الاثنين، بحضور جميع الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان لمراجعة تنفيذ بنود الاتفاق، حسب بيان إعلام مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وأضاف أن اللقاء تطرق لسير عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية في المنطقتين ودارفور، ودخول القوات إلى المعسكرات، بجانب مناقشة مسار شرق السودان الذي ظل معلقاً منذ توقيع الاتفاق، موضحاً أنهم سيسعون للاستماع إلى كل الآراء بما يحقق مصلحة أهل الشرق.

وأكد مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، ثقته في جدية الحكومة لتنفيذ اتفاق السلام، مشيرا إلى استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية جناح الحلو عقب استقرار الأوضاع السياسية؛ تحقيقاً للسلام والاستقرار في السودان.