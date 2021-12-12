العراق يجري محادثات مع السعودية بهدف شراء الكهرباء

العالم - العراق

يملك العراق احتياطيات هائلة من النفط والغاز، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، لكنّه يواجه أزمة طاقة حادّة بفعل عقود من الحروب والفساد وتدهور البنى التحتية سببها الغزو الامريكي، ويعاني تقنينا في التيار الكهربائي، الأمر الذي يزيد من الاستياء في البلاد.

وقال الوزير خلال لقاء مع صحافيين إن "الحوار مع المملكة العربية السعودية والربط الخليجي داخل ضمن محور تأمين واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية. حتى الآن الموضوع قيد النقاش"حسبما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف "هناك استجابة وتنسيق عال من الأخوة في مجلس التعاون وخصوصاً المملكة العربية السعودية وهناك رغبة في مساعدة العراق".

وذكر أن المفاوضات تتركز خصوصاً على السعر، موضحاً "نحن تسلمنا تسعيرة ونعتقد أنه يمكن تحسينها". وتحدّث عن عدة معايير متعلقة بكيفية تحديد السعر، لا سيما "كمية الطاقة الكهربائية المطلوب استيرادها" ومدة هذه الاستيرادات إن كانت "على مدى 365 يوماً أو ستة أشهر خلال فترة الصيف وذروة الشتاء".

وينتج العراق حالياً 15 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقلّ بكثير من الـ30 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته في فترة الذروة خلال الصيف كل عام، وفق الوزير.

ويتوقع أن تتعاظم الاحتياجات في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتّحدة أن يتضاعف عدد سكّانه بحلول العام 2050.

وأبرم العراق كذلك اتفاقيات للشروع في إنشاء محطات إنتاج للكهرباء عبر الطاقة الشمسية. ويطمح إلى توقيع عدة عقود تتيح له إنتاج 7500 ميغاواط بحلول العام 2023، و12500 ميغاواط في المرحلة التالية، أي ما يساوي أكثر من 25% من احتياجات البلاد من الكهرباء، وفق اسماعيل.