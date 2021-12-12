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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية غير مسبوقة
القيادي في حماس عبد المجيد العوض يقول إن حماس تحمل حركة فتح المسؤولية الكاملة عما حدث بحق المشيعين جنوبي لبنان
القيادي في حماس عبد المجيد العوض يقول إن مسلحين من حركة فتح أطلقوا النار بسلاح الأمن الوطني على المشيعين جنوبي لبنان
رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك يستبدل جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عينهم قائد الجيش بعد الانقلاب
3 قتلى من حماس جراء إطلاق نار خلال تشييع عنصر من الحركة من ضحايا انفجار مستودع في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان
سقوط قتيلين وجرح 7 خلال إشكال في مخيم فلسطيني في لبنان
3 قتلى من حماس جراء إطلاق نار خلال تشييع عنصر من الحركة من ضحايا انفجار مستودع في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان
سقوط قتيلين وجرح 7 خلال إشكال في مخيم فلسطيني في لبنان
اللواء عبد الرحيم موسوي: اقتراب الصهاينة من تنفيذ تهديداتهم بحق إيران قد يعجل في نهاية حياة كيان الاحتلال الصهيوني
قائد الجيش الإيراني: قادة الاحتلال الصهيوني يعلمون جيدا بأن تهديداتهم نابعة من الخوف وأن كيانهم سيتلقى ردا مناسبا في حال اقترابهم من تنفيذها
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-12-2021
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الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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