مجموعة السبع تحذر روسيا من عواقب'وخيمة'في حال غزو أوكرانيا

العالم - روسيا

جدول اعمال القمة تضمن اكثر من بند فيما تركز البحث على مواجهة موسكو.

وبينما حاول وزراء خارجية دول مجموعة السبع تحييد الخلافات بينهم، اكد البيان الختامي للقمة ان اي تحرك عسكري روسي باتجاه اوكرانيا سيقابل برد حازم دون تحديد طبيعة هذا الرد.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس:"الاقتصادات العالم الكبرى متحدة وقد ارسلنا إشارة قوية الی خصومنا وحلفائنا وأوضحنا ان أي توغل روسي في اوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة ومكلفة جداً".

الولايات المتحدة المحت على لسان وزير خارجيتها انطوني بلينكن باستخدام ورقة الطاقة في مواجهة روسيا، حيث قال بلينكن ان تدفق الغاز عبر خط نورد ستريم اثنين الذي لم يتم تشغيله حتى الان، وذلك عبر المانيا الى اوروبا قد يكون صعبا للغاية في حال غزت موسكو الاراضي الاوكرانية، في اشارة الى ان التوجه الاميركي الاوروبي لن يخرج من سياق الرد الاقتصادي والدبلوماسي على اي تحرك روسي ضد كييف.

موسكو من جهتها انتقدت بيان قمة مجموعة السبع، حيث اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا ان دول المجموعة اظهرت عجزها في تحمل المسؤولية عن اخطائها، بما في ذلك الوضع في اوكرانيا. واضافت ان بيان المجموعة تنصل من مسؤولية دولها عن احداث الانقسام داخل اوكرانيا.

هذا واعلن الكرملين ان الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاميركي جو بايدن اتفقا في القمة الافتراضية بينهما قبل ايام، على عقد اجتماعات اخرى لتخفيف التوتر في ضوء الاحداث الاخيرة على الحدود الروسية الاوكرانية، حيث تؤكد موسكو ان حشد قواتها هو على اراض روسية ولا يمثل تهديدا لاحد، مطالبة بضمانات غربية بعدم تمدد حلف الناتو شرقا ومحاولة جعل اوكرانيا عضوا في الحلف، وهو ما تؤكد موسكو على عدم السماح به.