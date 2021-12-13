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"جبهة تحرير تيغراي" تستعيد مدينة لاليبيلا في شمال إثيوبيا

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

استعادت "جبهة تحرير تيغراي" السيطرة على مدينة لاليبيلا في شمال إثيوبيا، والتي تضم موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، بعد 11 يوما من إعلان الحكومة السيطرة عليها.

العالم-افريقيا

ويمثل هذا الأمر منعطفا مفاجئا آخر في النزاع المستمر منذ 13 شهرا والذي أودى بحياة الآلاف وتسبب بأزمة إنسانية عميقة في شمال ثاني أكثر دول إفريقيا سكانا.

وقال أحد السكان في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن "متمردي (جبهة تحرير شعب تيغراي) موجودون في وسط المدينة، لم تقع معارك".

وقال آخر: "لقد عادوا.. إنهم هنا"، مضيفا أنهم "جاؤوا على ما يبدو من الشرق من جهة مدينة ولديا".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القيادة العسكرية لـ"جبهة تحرير شعب تيغراي" أن مقاتليها "شنوا هجمات مضادة شاملة" في نقاط عدة، وخصوصا على طول الطريق التي تربط بين غاشينا ولاليبيلا في إقليم أمهرة.

وأضافت أن "قواتنا دافعت أولا ثم شنت هجمات مضادة على القوة الهائلة التي كانت تهاجم جبهة غاشينا والمناطق المجاورة لها، ونجحت في تحقيق انتصار مجيد".

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