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الشيخ الخطيب: فتح الحدود البرية السورية  امام اللبنانيين خطوة ايجابية

الشيخ الخطيب: فتح الحدود البرية السورية  امام اللبنانيين خطوة ايجابية
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

وصف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى  في لبنان العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان، القرار السوري بفتح الحدود البرية امام اللبنانيين بالخطوة الايجابية التي تحقق مصلحة لبنان قبل مصلحة سوريا.

العالم_لبنان

وقال الخطيب اليوم الاثنين أن هذة الخطوة تسهم في تعزيز العلاقات الاخوية بين الدولتين والشعبين الشقيقين، ولا سيما ان لبنان بأمس الحاجة الى تفعيل علاقات التعاون بين الحكومتين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وتمنى لسوريا المضي قدما في مسيرة التعافي والنهوض الاقتصادي بعد انتصارها على مؤامرة تخريبها، وقد تخلصت من العقوبات والحصار وتحررت كامل اراضيها من الإرهاب الصهيوني والتكفيري.

و كان قد اعلنت وزارة الداخلية السورية اعادة فتح الحدود بين لبنان و سوريا بشرط التقيد بالاجراءات الصحية بعد اقفالها العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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