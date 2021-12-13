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وزير الدفاع الكويتي الأسبق يخرج من المعتقل إثر نوبة قلبية

وزير الدفاع الكويتي الأسبق يخرج من المعتقل إثر نوبة قلبية
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

أصيب وزير الدفاع الكويتي الأسبق، "خالد الجراح"، المتهم في قضية فساد، بنوبة قلبية، نقل على إثرها إلى مركز طبي لتلقي العلاج.

العالم - الكويت

ووفق صحف كويتية، فإن "الجراح" المتهم في قضية "صندوق الجيش" جرى نقله من السجن المركزي إلى مركز صباح الأحمد للقلب لاستكمال علاجه.

ولم يعرف بعد مدى تطور حالته الصحية، كما لم يصدر بيان عن السلطات الكويتية بشأن وضع "الجراح".

ويحاكم "الجراح" والمتهمان معه في القضية، وهما وكيل وزارة الدفاع الأسبق "جسار الجسار"، ورئيس المكتب العسكري بلندن السابق "فهد الباز"، بتهمة الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق مخصص لمساعدة العسكريين وهي القضية التي أدت إلى استقالة الحكومة برئاسة الشيخ "جابر المبارك"، العام 2019.

وأثيرت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد تقديم "ناصر الصباح" الذي كان حينها وزيراً للدفاع، بلاغاً للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش، خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

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