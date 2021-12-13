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توقيع صفقة دفاعية بقيمة 720 مليون دولار بين أستراليا وكوريا الجنوبية

توقيع صفقة دفاعية بقيمة 720 مليون دولار بين أستراليا وكوريا الجنوبية
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

وقعت أستراليا وكوريا الجنوبية صفقة دفاعية بقيمة 720 مليون دولار، اليوم الاثنين، وذلك خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، لأستراليا.

العالم-اسيا والباسفيك

ووفق الصفقة التي تقدر قيمتها بمليار دولار أسترالي (720 مليون دولار أمريكي)، فإن شركة الدفاع الكورية الجنوبية "هانوها" ستقدم أسلحة مدفعية ومركبات إمداد ورادارات إلى الجيش الأسترالي.

ويعد هذا العقد أكبر صفقة عسكرية توقع بين أستراليا ودولة آسيوية، وأعلنت أستراليا في وقت سابق عقدها اتفاقا لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية من خلال شراكة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، في تحرك أدانته الصين بشدة.

والتقى مون مع رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم الاثنين، خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي الرسمية لأستراليا التي تستغرق يومين، واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الرسمية بين البلدين ورفعها إلى مستوى "شراكة استراتيجية شاملة".

واتفق الطرفان على العمل معا من أجل تطوير تكنولوجيات طاقة نظيفة، تشمل الهيدروجين، وعلى تسهيل توفير المعادن المهمة التي تتمتع أستراليا بوفرة منها.

وكشف موريسون عن أن صفقة السلاح الجديدة ستخلق نحو 300 فرصة عمل في أستراليا، حيث يوجد هنا فرع لـ"هانوها".

وأضاف: "أعتقد أن العقد الذي وقعناه اليوم يقول الكثير عن إيماننا بقدرات صناعة الدفاع الكورية".

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توقيع صفقة دفاعية بقيمة 720 مليون دولار بين أستراليا وكوريا الجنوبية

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