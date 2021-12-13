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رئيس منظمة الحج: نتابع ايفاد الحجاج الايرانيين لاداء العمرة

رئيس منظمة الحج: نتابع ايفاد الحجاج الايرانيين لاداء العمرة
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الحج والزيارة "علي رضا رشيديان" اليوم الاثنين ان المملكة العربية السعودية لم تعلن بعد قرارها بخصوص استئناف رحلات موسم الحج القادم، لافتا ان المنظمة تقوم بمتابعة ايفاد المعتمرين الإيرانيين إذا تهيأت الظروف المناسبة.

العالم - ايران

وافاد مراسلنا ان رشيديان اضاف بشأن ايفاد الإيرانيين لاداء الحج في الموسم القادم : ما زلنا ننتظر الإعلان الرسمي السعودي في هذا الخصوص، ولكن رغم متابعتنا الموضوع، لم تعلن وزارة الحج والعمرة السعودية حتى اللحظة قرارها للدول الاسلامية حول استئناف ايفاد الحجاج لاداء فريضة الحج.

واضاف: ان المسؤولين المعنيين لبعض الدول الاسلامية اجروا لقاءات مع السلطات السعودية بخصوص رحلات العمرة لكن لم تعلن الرياض قرارها بعد بخصوص السماح للوافدين الأجانب اداء مناسك الحج.

وتابع : ان موسم الحج اقتصر على المقيمين في السعودية للسنة الثانية على التوالي بسبب تفشي فيروس كرونا واستثنى منه الوافدون من الخارج، معربا عن امله بان تسمح السعودية للحجاج الأجانب اداء فريضة الحج نظرا لتحسن الظروف العامة المتعلقة بتفشي كورونا في العالم والتطعيم ضد الفيروس.

واكد أن إيفاد المعتمرين رهن بافتتاح مكتب تمثيلي لايران في السعودية حفاظا على أمن وكرامة الرعايا الإيرانيين.

واوضح رشيديان: إذا توفرت الترتيبات اللازمة، مثل إنشاء قنصلية أو مكتب تمثيلي لإيران في السعودية وإبرام العقود المتعلقة بالحج والعمرة في مجال الإسكان والطعام والطيران والمواصلات وغيرها، فسنحاول ايفاد عدد من طالبي أداء العمرة البالغ عددهم 5 ملايين و 800 الف شخص.

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