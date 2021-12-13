دبلوماسي ايراني يعلق على المحادثات الأمنية بين السعودية وإيران في عمان

العالم - ايران

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين أن السعودية وإيران عقدتا جلسة حوار أمني في عمان على مستوى الخبراء تناولت إجراءات بناء الثقة بين القوتين الإقليميتين.

وقال الدبلوماسي الإيراني البارز لرويترز إن المحادثات، التي قالت الوكالة إن المعهد العربي لدراسات الأمن استضافها، لم يحضرها أي مسؤول إيراني.

وأضاف الدبلوماسي "ما عُقد في عمان ليس اجتماعا رسميا. لكن بالطبع مثل هذه الاجتماعات بين الأكاديميين مفيدة في تحقيق فهم أكبر للحقائق بين الجارتين".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران بمشاركة خبراء من الجانبين، اختتمت في العاصمة الأردنية عمان.

وناقشت الجلسة، التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن ومقره عمان، عدداً من القضايا الأمنية والتقنية ركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، والاجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور آخرى.

ولم يرد تعليق بعد من السعودية على الحوار الأمني في عمان. وبدأت الرياض وطهران محادثات مباشرة هذا العام وعقدتا ثلاث دورات في العراق. وسبق أن جمعت لقاءات بين أكاديميين من البلدين.