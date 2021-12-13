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برلماني أيرلندي يعلن تضامنه مع الناشط البحريني علي مشيمع

برلماني أيرلندي يعلن تضامنه مع الناشط البحريني علي مشيمع
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في البرلمان الأيرلندي تشارلي فلاناغان عن تضامنه مع الناشط البحراني علي مشيمع المضرب عن الطعام خارج سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن.

العالم- البحرين

وقال النائب في تغريدة“ أقف اليوم متضامنا مع علي مشيمع الذي يحتج خارج سفارة البحرين بلندن مطالباً بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس ووالده حسن مشيمع“. وحثّ النائب على زيارة الناشط و ” إظار الدعم لجهوده الدؤوبة“.

يذكر أن الناشط مشيمع دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ19 يوما رغم البرد القارص والمطر وذلك تضامنا مع الأكاديمي البحراني المضرب عن الطعام في سجون البحرين عبدالجليل السنكيس للمطالبة بإعادة أبحاث له صادرتها إدارة السجن.

وقد اعرب عن تضامنه مع مشيمع سياسيون بريطانيون من بينهم زعيم حزب الأحرار البريطاني ادوارد ديفي والنائب العمالي أندي سلوتر, والنائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي.

ويطالب مشيمع بإطلاق سراح والده الرمز حسن مشيمع والأكاديمي السنكيس وجميع السجناء السياسيين في البحرين.

ويقبع في سجون آل خليفة مئات سجناء الراي على خلفية مشاركتهم في الحراك الجماهيري الذي اندلع في البحرين عام 2011, وفي مقدمتهم قادة ورموز ثورة 14 فبراير.

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برلماني أيرلندي يعلن تضامنه مع الناشط البحريني علي مشيمع

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