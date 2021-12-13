شاهد..عرس ام فحم في استقبال الشيخ رائد صالح

العالم - فلسطين

وكان العشرات من الفلسطينيين بانتظار الشيخ صلاح خارج سجن "مجدو" الإسرائيلي، شمالي البلاد، وجرت استعدادات منذ الأحد، في مدينة أم الفحم مسقط رأس الشيخ رائد صلاح لاستقباله.

وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة الحريات التابعة لها، واللجنة الشعبية في أم الفحم، وعائلة الشيخ رائد صلاح، في بيان مشترك أصدرته مساء أمس الأحد، أن "تجمع المستقبلين سيكون في الساعة الثامنة صباحا في مدخل المدينة يوم الإثنين".

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح منتصف أغسطس 2017، ووجهت له لائحة اتهام، تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب"، وأمضى 11 شهرا في السجن الفعلي قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي ضمن شروط مشددة.

وفي فبراير 2020، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا، بسجنه لمدة 28 شهرا بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، وتم خفضها إلى 17 شهرا بعد خصم الفترة التي قضاها سابقا (11 شهرا).