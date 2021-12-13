مواد غذائية مثالية للغدة الدرقية

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وتشير الخبيرة، إلى أن هذه المواد غنية بعنصر اليود الضروري لعمل الغدة الدرقية.

وتقول، "من أجل أن تعمل الغدة الدرقية بصورة طبيعية يجب تناول المواد الغذائية المحتوية على نسبة جيدة من عنصر اليود، مثل الأعشاب البحرية والمأكولات البحرية والأسماك البحرية وثمار الفيجوة والكاكي والجوز".

وتضيف، "من أجل أن تعمل الغدة الدرقية بصورة طبيعية وتفرز الهرمونات من الضروري حصولها على حمض التيروزين الأميني الموجود في الأفوكادو والكيوي والتين والمشمش والموز. كما أن السيلينيوم ضروري لإنتاج هرمونات T3 و T4 وهذا العنصر موجود بنسبة عالية في الجوز البرازيلي".