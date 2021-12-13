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ارتفاع تصدير المشتقات النفطية الايرانية من ميناء الخليج الفارسي

ارتفاع تصدير المشتقات النفطية الايرانية من ميناء الخليج الفارسي
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

قال المدير العام للموانئ والملاحة في محافظة هرمزكان /جنوب ايران/ علي رضا محمدي كرجي ان تصدير المشتقات النفطية الايرانية من ميناء الخليج الفارسي شهد ارتفاعا لافتا خلال الاشهر الاخيرة.

العالم - ايران

وقال علي رضا محمدي کرجي، في تصريح اليوم الاثنين: منذ بداية العام الجاري (الايراني بدأ في 21 آذار/ مارس) ولغاية الشهر الجاري ارتفع تصدير المشتقات النفطية بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف: إن حجم تصدير المشتقات النفطية خلال هذه الفترة بلغ 20 مليون و 300 الف طن.

ولفت الى ارتفاع صادرات البتومين بنسبة 24 بالمئة خلال هذه الفترة، منوهاً الى ان معظمها توجهت الى عمان والامارات والهند.

ويشار الى ان ميناء الخليج الفارسي النفطي يقع الى جانب ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس/ جنوب/.

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