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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن 33 غارة على محافظة مأرب شمال شرق اليمن
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات روسية بينها "مجموعة فاغنر" ردا على "أنشطة الأطراف المستهدفة" في أوكرانيا وسوريا وليبيا
مصادر فلسطينية: فصائل المقاومة في غزة ستُجري مناورات كبرى بعد أيام قليلة بهدف اثبات جاهزيتها لكافة السيناريوهات
اللواء باقري:من اللافت قيام بعض دول الخليج الفارسي بالتطبيع مع كيان الاحتلال المناهض للعالم الاسلامي ومسلمي المنطقة الامر الذي لاتحمد عقباه
اللواء باقري: الامريكان والاوروبيون يبحثون عن الخلافات بين دول المنطقة من اجل البقاء وهم ماضون بهذا الطريق عبر سياسة التخويف من ايران
اللواء باقري: دول المنطقة وعبر التعاون فيما بينها لديها القدرة الكاملة على اقرار الامن والدفاع عن مصالحها دون تدخل اجنبي
اللواء باقري:القوات المسلحة الايرانية مستعدة لوضع خبراتها التدريبية والدفاعية في متناول القوات العمانية والمساهمة في بناء المشاريع في السلطنة
رئيس الاركان المشتركة الايرانية يؤكد لدى استقباله مساعد رئيس هيئة الأركان العماني ان سياسة ايران مبنية على تنمية العلاقات الشاملة مع السلطنة
قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد الطيار واحدي: لا ننوي الاعتداء على اي بلد لكننا مستعدون تماما لمواجهة اي عدوان وجعل العدو يندم
منظمة الصحة العالمية:المتحور أوميكرون من فيروس كورونا يشكل"خطرا عالميا كبيرا"مع بعض الأدلة بأنه مقاوم للقاحات لكن البيانات عن شدته محدودة
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 13-12-2021
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الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
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