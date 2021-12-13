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اجتماع خاص لمجلس حقوق الانسان حول اثيوبيا بطلب من الاتحاد الأوروبي

اجتماع خاص لمجلس حقوق الانسان حول اثيوبيا بطلب من الاتحاد الأوروبي
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة اجتماعا استثنائيا حول الوضع في اثيوبيا التي تشهد حربا منذ أكثر من سنة، وذلك بطلب من الاتحاد الأوروبي كما افادت بعثته الاثنين.

العالم ـ أوروبا

وعرض الاتحاد الأوروبي- بدعم من أكثر من 50 دولة - الاثنين رسالة على رئيس مجلس حقوق الانسان لطلب تنظيم جلسة استثنائية حول "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في اثيوبيا" في وقت تشن فيه الحكومة الاثيوبية "هجوما مضادا" لاستعادة أراض من المتمردين الذين تخوض معهم قتالا في شمال البلاد.

وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف لوتي نودسن "في ضوء تفاقم الوضع، نعتقد أن المجموعة الدولية لديها التزام أخلاقي بمحاولة منع فظاعات جديدة وضمان إحقاق العدالة للضحايا والناجين".

وأضافت في بيان خطي أن "مجلس حقوق الانسان يجب أن يكون بمستوى مسؤولياته".

ينظم المجلس ثلاث جلسات عادية سنويا لكن اذا طلب ثلث الدول الاعضاء ال47 جلسة فيمكنه أن يقرر في أي وقت عقد جلسة استثنائية.

اندلعت الحرب في اثيوبيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعدما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الى إقليم تيغراي للاطاحة بالسلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت على السياسة في البلاد لثلاثة عقود سبقت وصوله للمنصب.

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