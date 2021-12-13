بالصور..الخيل الفلسطيني يتوج بإجمل الخيول العربية في باريس

العالم - فلسطين

وتعتبر البطولة من أقوى بطولات العالم على الإطلاق، وأكتملت الاستعدادات لإنطلاق البطولة التي تصنف حسب أنظمة وقوانين "الإيكاهو" بتصنيف الألقاب “تايتل شو”، وسط مشاركة كبيرة من الدول المختلفة.

وشهدت منافسات مثيرة بين نخبة تعتبر من أجمل خيول العالم، وتعتبر صفوة الخيول العربية الأصيلة المملوكة لأعرق المرابط.

وتمتلك المرابط العربية سجلا ناصعا في هذه البطولة، حيث استطاعت ان تستحوذ على معظم الألقاب خلال البطولات الماضية، وتسعى هذه المرابط خلال هذه النسخة لتعزيز إنجازاتها ومن ضمنها مربط الشيخ الذي حظي بفوزه بأعلى معدل نقاط في التايب(93.43)، بين كل فئة مهور الجونيور وبجائزة أجمل رأس عربي لسنة 2021 للمهر دي مزيان.

وشهدت المنافسات حضور محمد الشيخ مالك مربط الشيخ، الذي عبر عن سعادته بفوز أربعة خيول قائلا: "نحمد الله تعالى على هذا الإنجاز في مسابقة عالمية، الحصان دي مزيان لمربط الشيخ يفوز بلقب بطل العالم لجمال الخيول العربية ليرفع علم فلسطين عالياً في سماء باريس ويسمعنا النشيد الوطني الفلسطيني، أهدي هذا اللقب لكل ابناء شعبنا الفلسطيني فرداً فرداً، فلسطين الخامات الفكرية العظيمة والهامات السامية الرفيعة، شعب الجبارين، فرحتنا بهذا الإنجاز تعانق عنان السماء، ألف مبروك لكم".

وأضاف: ”سعيدين بمشاركتنا اليوم في هذه البطولة خاصة أنه تم تأجيلها السنة الماضية بسبب جائحة كوفيد-،19 لكن في هذا العام حرصت اللجنة المنظمة على تطبيق كافة التدابير والألتزام بأعلى معايير الأمان والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده”.

بدوره ثمن الدكتور معاوية القواسمة عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولومبيه هذا الانجاز الكبير، كما أشاد بمرابط الشيخ للخيول العربيه الأصيليه، كما توجه بشكره وامتنانه الجزيلين للفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولومبية على اهتمامه الكبير بأبنائه الرياضيين، وعمله الجاد على تحقيق نتائج ملموسه، كما ثمن "القواسمه عالياً دور امين عام اللجنه الأولومبيه عبد المجيد حجة في دعم ومساندة هذا النوع من الرياضة العالمية المهمة.