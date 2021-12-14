الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٨:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

باقري كني: الإرادة الحقيقية لتصحيح الأخطاء ستمهد الطريق لاتفاق جيد

باقري كني: الإرادة الحقيقية لتصحيح الأخطاء ستمهد الطريق لاتفاق جيد
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني ان بعض الأفرقاء (في مفاوضات فيينا) ماضون في لعبة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية، مؤكدا ان الإرادة الحقيقية لتصحيح الأخطاء ستمهد الطريق لاتفاق جيد.

العالم - ايران

وكتب باقري كني الذي يتواجد حاليا في فيينا للمشاركة في المفاوضات مع دول مجموعه 1+4 ، في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "ان بعض الأفرقاء ماضون في لعبة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية.. لقد قدمنا مقترحاتنا وعملنا بشكل بناء وأبدينا مرونة لتضييق الفجوات".

واضاف : " ان الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين...إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح الأخطاء فستمهد الطريق سريعاً لاتفاق جيد".

واستمرت المشاورات الدبلوماسية المكثفة في فيينا امس الاثنين بين رؤساء الوفود المشاركة بهدف التوصل الى توافق لاحياء نصوص الاتفاق النووي ورفع الحظر الظالم وذلك في اليوم الخامس من جولة المفاوضات الجديدة.

وافاد مراسل وكالة "ارنا" الموفد بان اجتماعات متعددة عقدت في مستويات واطر مختلفة بين الوفود المشاركة، منها اجتماعات ثنائية ومتعددة الاطراف بين اعضاء مجموعة 1+4 والاتحاد الاوروبي وايران في فندق كوبورغ.

روابط ذات صلة

باقري كني: حققنا تقدّماً جيداً في فيينا يمكنه أن يهيّئ لمفاوضات جدّية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

من هم المشاركون والغائبون في القمة الخليجية الـ42؟

شاهد: قيس سعيد يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى نهاية 2022

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس وتقتحم جامعة بيرزيت

خبراء الصحة يبشرون.."قطرة جديدة" تغني عن النظارة الطبية تماما!

الملك المغربی يطلق خطة لإعادة تأهيل المواقع اليهودية

لقاء قطري أمريكي لبحث العلاقات العسكرية