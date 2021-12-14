باقري كني: الإرادة الحقيقية لتصحيح الأخطاء ستمهد الطريق لاتفاق جيد

العالم - ايران

وكتب باقري كني الذي يتواجد حاليا في فيينا للمشاركة في المفاوضات مع دول مجموعه 1+4 ، في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "ان بعض الأفرقاء ماضون في لعبة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية.. لقد قدمنا مقترحاتنا وعملنا بشكل بناء وأبدينا مرونة لتضييق الفجوات".

واضاف : " ان الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين...إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح الأخطاء فستمهد الطريق سريعاً لاتفاق جيد".

واستمرت المشاورات الدبلوماسية المكثفة في فيينا امس الاثنين بين رؤساء الوفود المشاركة بهدف التوصل الى توافق لاحياء نصوص الاتفاق النووي ورفع الحظر الظالم وذلك في اليوم الخامس من جولة المفاوضات الجديدة.

وافاد مراسل وكالة "ارنا" الموفد بان اجتماعات متعددة عقدت في مستويات واطر مختلفة بين الوفود المشاركة، منها اجتماعات ثنائية ومتعددة الاطراف بين اعضاء مجموعة 1+4 والاتحاد الاوروبي وايران في فندق كوبورغ.