علامات تدل على مشكلات في الكبدتطلب علاجها فورا!

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ولكن من بين مشكلات الكبد، أن أعراضه لا تظهر جليا للمصاب، حتى مرحلة متقدمة من الإصابة، لذا يجب التيقظ والانتباه لعلامات أمراض الكبد.. هنا أبرزها:

الألم

الألم في الجانب الأيمن من البطن ممكن أن يكون مؤشرا لأمراض الكبد، لأنه يعني انتفاخا أو ورما في الكبد، الذي يفشل في تحويل الطعام إلى عناصر غذائية مفيدة.

انتفاخ الكاحل

عندما تتجاهل مشاكل الكبد، يحاول الكبد المصاب "إصلاح نفسه" بتكوين نسيج ندبي، وكلما زاد عدد الأنسجة المتندبة، زادت صعوبة عمل الكبد، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يتسبب في تراكم السوائل في الساقين.

هذا التورم غير مؤلم، وقد يصيب كلا الساقين أو الفخذين، ومع ذلك، فإن تأثير الجاذبية يجعل التورم أكثر وضوحا في الجزء السفلي من الجسم.

في كل عام، يبدأ المزيد والمزيد من الناس اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، لكنهم ما زالوا يعانون من مشاكل الوزن.

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن التي لا يبدو أنها ناجمة عن الإفراط في تناول الطعام أو خلل في الهرمونات، فقد ترغب في مناقشة وظائف الكبد غير السليمة مع طبيبك.

الحساسية

في كثير من الأحيان، تكون الحساسية ناتجة عن خلل في الكبد، وعندما يكون هناك الكثير من المواد التي تدخل مجرى الدم، يتعرف الدماغ عليها كمسببات للحساسية.

ظهور اصفرار في العين

عندما تتحول عين الشخص أو جلده إلى اللون الأصفر، يسميه العلم باليرقان. اليرقان بحد ذاته ليس مرضا بل هو عرض لأعطال محتملة. يظهر اليرقان عادة عندما يتسبب الكبد المصاب في تراكم الكثير من البيليروبين في الجهاز الهضمي - وهو صبغة صفراء تتشكل نتيجة تحلل خلايا الدم الحمراء الميتة في الكبد.

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر

تشبه متلازمة التعب المزمن مرضا شبيها بالإنفلونزا لفترات طويلة، حيث يعاني الشخص من الأعراض لمدة 6 أشهر على الأقل قبل أن يتم تشخيصه بالإرهاق المزمن، والسبب في ذلك هو تسمم الكبد، الذي في حالته الطبيعية، يساهم إلى حد كبير في إمداد الجسم بالطاقة.

وقدم الموقع الأمريكي"Healthy Food House" أيضا مجموعة من العلامات تطلب العرض على الطبيب فوراً ومنها:

ـ اصفرار لون الجلد.

ـ تغير في لون البراز، ويكون أصفر فاتح شاحباً.

ـ حدوث غثيان متكرر.

ـ الإحساس بطعم مر في الفم بعد تناول الطعام مباشرة

-الشعور بألم في المعدة، بعد تناول الأطعمة الدسمة بالتحديد.

ـ ظهور الدوالي والبواسير.

ـ وجود ألم فوق العين.

ـ الشعور بألم تحت الكتف.

والعوامل التي تؤدي لتلف الكبد:

ـ النظام الغذائي السيئ مثل الأطعمة التيك أواي”.

ـ التعرض للإجهاد الشديد المتكرر.

ـ التدخين.

ـ تناول المواد المخدرة والتي تعد أكبر كارثة تدمر الكبد.