الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ ياسين يدعو لوضع حد للمتلاعبين باسعار العملة الوطنية

الشيخ ياسين يدعو لوضع حد للمتلاعبين باسعار العملة الوطنية
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس لقاء علماء صور في جنوب لبنان العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح اليوم الثلثاء ، من مغبة الفلتان الإقتصادي والمالي، مطالبا الاجهزة الرسمية المعنية ب"ضرورة التحرك لوضع حد للمتلاعبين باسعار العملة الوطنية.

العالم_لبنان

وأضاف: إن السياسة المالية الفاسدة والمشبوه التي يتبعها الحاكم بأمره رياض سلامة والتي اوصلت العملة الوطنية الى هذا الانهيار هي جزء من سياسة معاقبة لبنان وشعبه على تمسكه بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وعقابا للبنان على تمسكه بسلاح المقاومة الذي حرر الارض وصان الوحدة الوطنية ووضع حدا للمشروع الصهيواميركي في تنفيذ مؤامرة اسرائيل الكبرى وتقسيم المنطقة الى كيانات تابعة وضعيفة.

وقال: إن الشعب اللبناني لن يتخلى عن المقاومة التي اعادة له كرامته وطالما لم يرتدع الاحتلال عن تكرار اعتداءاته وأطماعه في ثروة لبنان"، مؤكدا "ضرورة دعم الجيش وتسليحه ليكون في مستوى مواجهة الجيش الاسرائيلي لانه لا يمكن الاعتماد على المنظمات الدولية ومجلس الامن لان التجارب لا زالت تؤكد ان ما يسمى بالمجتمع الدولي لم يتخذ اي موقف عملي ضد الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والمنطقة ،ولم يقم بمعاقبة الدولة الصهيونية على كل مخالفاتها للقرارات الدولية في فلسطين المحتلة والمنطقة.

وختم العلامة ياسين مستغربا الابواق التي كانت تدعي الحفاظ على القضاء والقانون كيف كشفوا انفسهم بالتعرض للمحامين الذين يحترمون القضاء والقانون ويعملون على رفع دعاوى تماشيا مع حقهم في عرض مظالمهم على القضاء.

روابط ذات صلة

ارتفاع قياسي مجدد للدولار في لبنان.. الاعلى منذ 2019

‏استجرار الكهرباء الى لبنان.. سوريا جاهزة ومصر متعثّرة

الشيخ الخطيب: فتح الحدود البرية السورية  امام اللبنانيين خطوة ايجابية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديوغرافيك.. "شيخ الاقصى" يكشف ظروف اعتقاله القاسية داخل سجون الاحتلال

شاهد: رغم جرائم العدوان شعب اليمن يرفض رفع راية الاستسلام

شاهد.. البرغوثي يشكف عن مخطط اسرائيلي جديد

الأمم المتحدة تعلن.. استيلاء الجيش الإثيوبي على 18 شاحنة إغاثية في أمهرة

جرافة عسكرية صهيونية تتجاوز السياج التقني في جنوب لبنان

الصحة الايرانية: 2784 إصابة و67 وفاة جديدة بكورونا