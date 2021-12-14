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الاحتلال يمنع 11 مقدسيًّا من السفر إلى الخارج

الاحتلال يمنع 11 مقدسيًّا من السفر إلى الخارج
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء (14-12)، أن وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال، أصدرت أمس الاثنين، أوامر منع من السفر للخارج بحق 11 مواطنًا مقدسيًّا، بذريعة أنهم نشطاء في حركة حماس وأسرى محررون.

العالم-فلسطين

وادعت الصحيفة أن خلفية هذه الخطوة هي المعلومات الاستخباراتية التي وصلت إلى مؤسسة الأمن الإسرائيلية، والتي تشير إلى أن سفرهم للخارج سيضر بالأمن الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن أحد الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر منع من السفر، هو سفيان عبده، زاعمة أنه ناشط في حركة حماس، خطط لتنفيذ عملية "تسميم جماعي" في مطعم إسرائيلي بالقدس المحتلة قبل نحو 20 عاماً، انتقامًا لاغتيال "إسرائيل" القيادي في الحركة "صلاح شحادة"، ولكنه اعتقل قبل وقت قصير من تنفيذ العملية، وسجن 16 عامًا.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن داخلية الاحتلال، أعطت مهلة مدتها 14 يومًا للاعتراض على أمر المنع الساري لثلاثة أسابيع، قابلة للتجديد لستة أشهر.

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