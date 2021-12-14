الخط العربي في قائمة تراث منظمة اليونسكو

العالم - خاص بالعالم

تصنيف يتيح الحفاظ على تراث يكون في كثير من الأحيان مهدّداً؛ حيث يشكل الخط العربي رمزا ثقافيا أساسيا في العالمين العربي والإسلامي رغم تراجع عدد الخطاطين.

ويرى أمين سرّ اتفاق اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي؛ أن تصنيف الممارسة الثقافية على أنها تراث ثقافي غير مادي يستلزم أن تكون ديناميكية، وأن يكون لها معنى في حياة الناس.

وقال تيم كيرتس - أمين سرّ اتفاق اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي:"إن ضمّ تقليد ما إلى قائمة التراث غير المادي يمكن أن يولّد شعوراً بالفخر ويثير اهتمام الشباب، علماً أن الحفاظ على التراث غير المادي يحصل عندما يهتم به الشباب".

ومن أبرز التقاليد المرشحة للقائمة الخط العربي الذي تسعى ستة عشر دولة مسلمة أو غالبية سكانها من المسلمين إلى اختياره.

ووصفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الخط العربي بأنه "فن الكتابة بالعربية بطريقة سلسة تعبيراً عن التناسق (...) والجمال".

وقال المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمحافظة على التراث عبد المجيد محبوب، إن "الخط العربي شكّل منذ القِدم رمزاً للعالم العربي الإسلامي".

لكنه لاحظ أن"الكثير من الناس ما عادوا يكتبون باليد بفعل التطور التكنولوجيا"، بينما سجّل تراجع كبير في عدد الخطاطين المتخصصين.

ورأى محبوب أن إدراج الخط العربي ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي سيساهم في "توعية" العرب بهذه المشكلة وسيكون له أثر إيجابي في جهود الحفاظ على هذا الفن.

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