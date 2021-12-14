مقتل 50 شخصًا على الأقل إثر انفجار صهريج وقود في هايتي

العالم ـ الأميركيتان

وقال مساعد رئيس بلدية كاب هايتيان باتريك ألمونور، "لاحظتُ في المكان بين 50 و54 شخصًا أحُرقوا أحياء. من المستحيل التعرّف عليهم".

وأضاف أن النار أتت أيضًا على "نحو عشرين" منزلًا واقعًا في محيط موقع الحادث بعد الانفجار، ما يثير الخشية من حصيلة أكبر بكثير.

وتابع "لسنا قادرين بعد على إعطاء تفاصيل حول عدد الضحايا داخل المنازل".

تواجه هذه الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الكاريبي نقصًا حادًا في الوقود بسبب سيطرة العصابات على جزء من طرق الإمدادات.

ويثير ذلك استياء شديدًا في صفوف السكان وقد شهدت هايتي الاثنين تظاهرات احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.

وبات مستشفى جستنيان الذي استقبل عددًا كبيرًا من الجرحى، مكتظًّا بسبب تدفق الجرحى، بينهم كثرٌ في حال حرجة.

وقالت ممرضة في المستشفى لوكالة فرانس برس "ليست لدينا الوسائل للتكفّل بهذا العدد الكبير من الأشخاص المصابين بحروق خطرة" مضيفةً "أخشى ألا نتمكن من إنقاذهم جميعًا".

تقع ميناء كاب هايتيان على الساحل الشمالي لهايتي وهي ثاني مدن البلاد.