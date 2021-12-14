قائدا القوتين البحريتين الايرانية والعمانية يؤكدان على التعاون الثنائي

العالم - إيران

تصريحات الادميرال ايراني جاءت اليوم الثلاثاء خلال اللقاء مع رئيس لجنة الصداقة العسكرية المشتركة بين ايران وعمان "العميد عبد العزيز بن عبد الله المنذري"، الذي يزور البلاد حاليا.

واعتبر، ان مكانة البلدين المرموقة تنبع من دورهما الاستشرافي على مضيق هرمز؛ مبينا ان "المناداة بالسلام والمودة من القواسم المشتركة التي تجمع ايران بالدولة الصديقة والشقيقة عمان".

ونوه قائد الثورة البحرية بالتعاون الايراني- العماني المتزايد" في مجالات عسكرية ومنها التعليم الاكاديمي وتبادل طلاب الجامعات العسكرية؛ مؤكدا ان الجهود المشتركة في هذا السياق شكلت دعامة لاواصر المحبة والصداقة الممتدة والوثيقة بين البلدين رغم كافة المحاولات الرامية الى تقويضها.

وفيما اثنى على استقبال القوات المسلحة العمانية السفن الحربية الايرانية داخل ميناء صلالة وسط ظروف كورونا الراهنة، اكد الادميرال ايراني على استعداد بحرية الجمهورية الاسلامية لاستضافة القطع البحرية التابعة للسلطنة لزيارة موانئ البلاد.

ولفت قائد البحرية الايرانية، بأن هذه الزيارات تسهم في ترسيخ مزيد من العلاقات المتضامنة المستديمة بين الجانبين.

الى ذلك، نوه "العميد المنذري" بالمشتركات المعمقة في مختلف المجالات الدينية والثقافية والجغرافية بين سلطنة عمان والجمهورية الاسلامية الايرانية؛ وخصّ بالذكر في هذا الخصوص العلاقات العريقة التي تربط بين شعبيهما.

واكد رئيس لجنة الصداقة العسكرية المشتركة بين عمان وايران، خلال اللقاء مع الادميرال ايراني اليوم، على مواصلة التعاون البحري الثنائي اكثر من اي وقت مضى، بهدف تامين الملاحة البحرية وحماية السلام في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز والتصدي للارهاب البحري و التحركات الشريرة من جانب الخصوم والاعداء.